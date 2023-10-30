30 октября, 07:15Город
Съезды с ТТК на Кутузовский проспект будут закрыты по ночам в ноябре
Съезды с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект будут закрыты по ночам в определенные дни ноября. Об этом информирует Дептранс Москвы.
Сообщается, что с 1 по 3 ноября в период с 23:00 до 06:30 будет закрыт съезд в сторону Московской области. С 4 по 6 ноября съезд на Кутузовский проспект будет перекрыт с 23:00 до 07:30.
Ограничения связаны с проведением строительных работ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.