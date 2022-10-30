Москвичам рассказали о важности светоотражателей на одежде и велосипедах

Стать ярче предлагается московским курьерам. Осенние дни короткие, темнеет быстро. И заметить человека на велосипеде удается не всегда вовремя. Как следствие, число аварий увеличивается в несколько раз.

Решение проблемы видят в световых детекторах, которыми хотят оснастить боксы работников служб доставки. По аналогии с детьми, в куртки которых вставляют светоотражающие полоски. Насколько это действительно необходимо? И как правильно крепить светоотражатели? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.