Уличное освещение в столице перевели на зимний режим работы. Фонари и архитектурную подсветку теперь включают раньше, а выключают позже. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

График изменили, так как световой день сокращается. Если в конце июня необходимость в уличном освещении составляла всего пять часов в сутки, то сейчас она выросла втрое. За уровнем освещенности следят специальные датчики. Если стало слишком темно, то они предают сигнал и диспетчер может регулировать процесс. Так, в дождь или снег фонари включают раньше.

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