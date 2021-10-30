В Москве заработали еще 20 пунктов экспресс-тестирования на ковид. Бесплатно провериться можно уже 70-ти точках в городе.

Они размещены в МФЦ, торговых центрах и даже в нескольких вестибюлях метро. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.