Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 06:15

Город

Специалисты приступили к возведению велопешеходного моста через Москву-реку

Специалисты приступили к возведению велопешеходного моста через Москву-реку

Авария с несколькими автомобилями произошла на юге Москвы

302 ребенка родились в Москве 29 сентября

Бесплатный мастер-класс по 3D-ручкам состоится в парке "Кузьминки"

Более тысячи памятников и монументов помоют к зиме в Москве

Московские службы усилили мониторинг за состоянием дорог из-за заморозков

"Утро": температура воздуха в Москве составит 10 градусов 30 сентября

Сотрудники московских офисов стали чаще сталкиваться синдромом "сухого глаза"

"Новости дня": шесть новых маршрутов запустили в Химки и Красногорск

"Новости дня": новый дом по реновации начали заселять на Загорьевской улице

Специалисты приступили к возведению велопешеходного моста через Москву-реку между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Кроме связи между двумя районами, местные жители получат комфортный маршрут к Гребному каналу и другим объектам спортивной инфраструктуры.

В настоящее время начались подготовительные работы. Специалисты начали обустраивать строительный городок, складировать стройматериалы, забивать шпунтовое ограждение. Завершить все работы планируют в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика