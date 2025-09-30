Специалисты приступили к возведению велопешеходного моста через Москву-реку между Мнёвниковской поймой и Крылатским. Кроме связи между двумя районами, местные жители получат комфортный маршрут к Гребному каналу и другим объектам спортивной инфраструктуры.

В настоящее время начались подготовительные работы. Специалисты начали обустраивать строительный городок, складировать стройматериалы, забивать шпунтовое ограждение. Завершить все работы планируют в 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.