Концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ состоялся на Красной площади

На Красной площади Москвы прошел концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!". Он был посвящен Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

По данным организаторов, на главной площади страны собралось около двух с половиной тысяч зрителей. Многие принесли с собой флаги новых регионов. Вместе с музыкантами и актерами со сцены выступили бойцы СВО и волонтеры.

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