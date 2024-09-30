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30 сентября, 22:15

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Концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ состоялся на Красной площади

Концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ состоялся на Красной площади

Концерт ко Дню воссоединения новых регионов с РФ проходит на Красной площади

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На Красной площади Москвы прошел концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!". Он был посвящен Дню воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

По данным организаторов, на главной площади страны собралось около двух с половиной тысяч зрителей. Многие принесли с собой флаги новых регионов. Вместе с музыкантами и актерами со сцены выступили бойцы СВО и волонтеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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