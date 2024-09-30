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Новости

Новости

30 сентября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 сентября

Новости часа: 1 октября стартует осенний сезон проекта "Мой спортивный район"

Более 600 видов рыбы и морепродуктов можно приобрести на двух рынках "Москва – на волне"

Концерт организовали на Красной площади ко Дню воссоединения новых регионов с РФ

Новости часа: осенний сезон проекта "Мой спортивный район" откроется 1 октября

Новости часа: в сентябре в Москве открылось 19 обновленных поликлиник

Капремонт с реставрацией завершили в корпусе дома страхового общества "Россия"

Четыре тематические зоны представлены на рынке "Москва – на волне"

Фестиваль "Русская кухня" открылся в Измайловском кремле

Собянин: еще семь поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 сентября.

На Красной площади в Москве проходит праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!". Он посвящен второй годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

В Москве открыли еще 7 поликлиник после реконструкции. Все они будут работать по новому столичному стандарту с максимально комфортными условиями для пациентов и врачей.

Сентябрь в Москве вошел в тройку самых сухих за всю историю наблюдений, то есть с 1780 года. За месяц в метеообсерватории МГУ зафиксировали всего 9,6 миллиметра осадков. При этом начало октября в столице будет аномально теплым и солнечным.

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городмедицинаобществопогодавидеоСветлана Ключникова
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