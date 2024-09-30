Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 сентября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 сентября.

На Красной площади в Москве проходит праздничный концерт "Россия, Донбасс, Новороссия: вместе навсегда!". Он посвящен второй годовщине воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

В Москве открыли еще 7 поликлиник после реконструкции. Все они будут работать по новому столичному стандарту с максимально комфортными условиями для пациентов и врачей.

Сентябрь в Москве вошел в тройку самых сухих за всю историю наблюдений, то есть с 1780 года. За месяц в метеообсерватории МГУ зафиксировали всего 9,6 миллиметра осадков. При этом начало октября в столице будет аномально теплым и солнечным.