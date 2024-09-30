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30 сентября, 14:30

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Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Собянин рассказал о роли Москвы в развитии энергокомплекса России

Собянин рассказал о связи энергосистемы Москвы с регионами России

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Цена за парковку на 5 улицах Москвы будет рассчитываться по динамическому тарифу

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Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Щит "София" начал строить тоннель между станциями метро "Звенигородская" и "Шелепиха", сообщил Сергей Собянин. "София" пройдет 349 метров, еще 204 строителям предстоит пройти горным способом. На строительстве Рублево-Архангельской линии метро работают уже три тоннелепроходческих комплекса.

"Реализация проектов комплексного развития территорий вблизи станций Большой кольцевой линии, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров позволит создать новые места для занятий спортом в 22 районах столицы. На участках общей площадью 406,6 гектара запланировано строительство 25 спорткомплексов. Их площадь превысит 138 тысяч квадратных метров", – заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Более 4 миллионов квадратных метров недвижимости получили образовательные учреждения столицы с 2010 года. За 14 лет имущественный фонд в сфере образования вырос на треть и достиг более 17,5 миллиона квадратных метров.

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