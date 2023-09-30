Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 15:15

Город

Новости часа: на ВДНХ подготовили программу ко Всемирной неделе космоса

Новости часа: на ВДНХ подготовили программу ко Всемирной неделе космоса

Павильоны "Здоровая Москва" закрывают в связи со снижением температуры

"Сити": ярмарка современного искусства Cosmoscow проходит в Экспоцентре

В Москве стартует сезон экскурсий по столичным предприятиям

В субботу столичные дороги и тротуары промоют специальным шампунем

Где проверить здоровье после закрытия павильонов диспансеризации в парках

Московский зоопарк с завтрашнего дня переходит на осенний режим

В Свиблове появился собственный спортивный кластер

Почти 250 домов вошли в программу реновации в ТиНАО

Павильоны "Здоровая Москва" завершают свою работу в парках

Новостройку по программе реновации передали под заселение в Академическом районе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Около двух тысяч поездок совершили пассажиры на втором речном маршруте электросудов с момента запуска, сообщает столичный Дептранс.

Программу ко Всемирной неделе космоса подготовили на ВДНХ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городреновациятранспортвидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика