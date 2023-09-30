30 сентября, 15:15Город
Новости часа: на ВДНХ подготовили программу ко Всемирной неделе космоса
Новостройку по программе реновации передали под заселение в Академическом районе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Около двух тысяч поездок совершили пассажиры на втором речном маршруте электросудов с момента запуска, сообщает столичный Дептранс.
Программу ко Всемирной неделе космоса подготовили на ВДНХ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.