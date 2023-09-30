Новости часа: на ВДНХ подготовили программу ко Всемирной неделе космоса

Новостройку по программе реновации передали под заселение в Академическом районе, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Около двух тысяч поездок совершили пассажиры на втором речном маршруте электросудов с момента запуска, сообщает столичный Дептранс.

Программу ко Всемирной неделе космоса подготовили на ВДНХ, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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