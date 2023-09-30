В субботу столичные дороги и тротуары промоют специальным шампунем в рамках подготовки к зиме. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Спецсредство помогает удалить мазутные и масляные пятна, которые не смываются обычной водой. Промоют парковки, тротуары и дворовые территории. Как отметил заммэра, моющее средство безопасно, полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.

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