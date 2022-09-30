Движение для автомобилей ограничили в центре Москвы

Движение на московских улицах временно перекрыто 30 сентября. Нельзя проехать по Большому Москворецкому мосту, центральным набережным и некоторым улицам.

Где временно ограничено движение? Какой трафик установился в городе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.