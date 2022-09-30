Благоустройство возле ТПУ "Северянин-Ростокино" началось в Москве

На северо-востоке Москвы начались работы по благоустройству территории, прилегающей к транспортно-пересадочному узлу "Северянин-Ростокино". Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Местные жители жаловались на отсутствие удобного пешеходного маршрута до станции МЦК. В рамках проекта, приведут в порядок тротуары – их сделают шире, заменят асфальт на проезжей части и организуют удобные парковки. Там, где раньше были гаражи, появится комфортное общественное пространство со скейтпарком, спортивной и детской площадками. Территорию дополнительно озеленят, установят около 200 фонарей.

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