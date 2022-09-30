Водителей предупредили об ухудшении дорожной ситуации в Москве из-за непогоды

Синоптики предупредили водителей о дождях 30 сентября и в ближайшие дни, что может повлиять на движение в городе. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

Например, на Сухаревской площади в данный момент дорожный трафик рабочий. Машины едут в плотном потоке, но заторов не зафиксировано.

Также нет дождя и на Рязанском проспекте. Автомобили проезжают спокойно и без затруднений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.