Осенние ярмарки выходного дня открылись в столице

В Москве открылась осенняя сессия ярмарок выходного дня. Там можно купить сезонные продукты из российских регионов и стран СНГ.

Все площадки расположены в наиболее доступных для москвичей местах, рядом со станциями метро. Всего в городе будет 66 точек. По социальной карте москвича можно получить скидку. Осенний сезон продлится до 25 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.