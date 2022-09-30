Москвичи смогут бесплатно тренироваться на нескольких площадках города

Москвичи смогут бесплатно тренироваться на нескольких площадках. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Бесплатные занятия спортом стартуют в рамках программы "Спортивные выходные". Проект в новом оффлайн-режиме начнется 1 октября. Его площадками станут Дом культуры на ВДНХ, Северный речной вокзал, Дом культуры "ГЭС-2", а также студии растяжки и фитнеса.

В некоторых тренировках примет участие российская гимнастка Самира Мустафаева. К уже привычным йоге, растяжке, функциональным и танцевальным тренировкам добавятся балет, кардиотренировки с элементами бокса, пилатес и многое другое.

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