В столичном ЖК "Савеловский Сити" появилась зарядная станция для электромобилей

В жилом квартале "Савеловский Сити" появилась зарядная станция для электромобилей. Ее установили в рамках программы "Энергия Москвы", сообщил заммэра Максим Ликсутов.

Станция расположена на стене, она компактная. Все элементы конструкции находятся внутри корпуса, поэтому непогода станции не страшна. Программное обеспечение и силовые блоки сделаны в России. Для пользователей паркинга зарядка бесплатная. Другим придется заплатить. Зарядка осуществляется через приложение "Московский транспорт".

Тех же, кто не заряжает автомобиль, просят не занимать это парковочное место. Эта зарядная станция – первая, которую установили в жилом комплексе. Всего же в столице уже работает 126 зарядок для электроавтомобилей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.