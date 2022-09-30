В центре Москвы завершили благоустройство площади ДНР

В Москве благоустроили площадь Донецкой Народной Республики. Она расположена между Большим Девятинским и Малым Конюшовским переулками. Таким образом, обновился целый квартал, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

В рамках благоустройства там установили 12 фонарей с энергосберегающими светодиодными светильниками. Воздушные провода убрали под землю, сделали дополнительные дождеприемные колодцы. Пешеходную зону расширили и замостили гранитной плиткой. Еще сохранили деревья, разбили дополнительные газоны и цветники. А для тех, кому хочется посидеть и отдохнуть, установили скамейки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.