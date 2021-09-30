Фонтаны на ВДНХ работают последний день в этом сезоне

30 сентября – последний день работы фонтанов на ВДНХ. 1 октября их отключат и начнут готовить к зиме. Специалисты законсервируют все оборудование. Это целая гидротехническая система. Она объединяет 17 бассейнов.

Им предстоит слить всю воду и вычистить емкости от наслоений. После этого начнут планомерное обследование фонтанов и замену изношенных участков.

Фонтаны на ВДНХ вместительнее и сложнее каскадов Версаля и Барселоны. За это лето три главных фонтана выбросили в воздух около 30 миллионов кубометров воды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.