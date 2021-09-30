В "Москвариуме" показали тренировку-кормление акул и скатов

Как кормят акул и скатов, можно было увидеть в "Москвариуме". Эти хищники предпочитают обедать мидиями и кальмарами. В океанариуме подготовили специальную программу ко Дню моря.

Участники также увидели, как ихтиологи-водолазы общаются с рыбами с помощью кликера и акустических сигналов.

Еще гости смогли вблизи рассмотреть морских звезд, раковины моллюсков и кораллы. Их вырастили здесь же, на специальной коралловой ферме. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.