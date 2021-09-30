К столичной школе съехались машины скорой помощи и пожарных

Несколько машин скорой помощи и спасателей заметили у московской школы. Кадры прислал телезритель. Это происходит в Преображенском районе на улице Краснобогатырской.

Во дворе бегают ученики. На территории школы за забором стоят пожарные и медицинская машина с экраном. На нем показывают кадры пожара.

Телезритель сообщает, что это учения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.