Бочкарев: завершается возведение основных конструкций четвертого этажа башни НКЦ

Специалисты завершают работы по возведению основных конструкций 4-го этажа здания Национального космического центра. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Это один из крупнейших профильных отраслевых центров в мире. На одной площадке объединят центральный офис и ситуационный центр "Роскосмоса", институты, конструкторское бюро.

Состоит проект из двух частей. Одна – низкоэтажная, монолит готов на 95%. Вторая – главная архитектурная особенность НЦК – 47-этажная башня. Ее высота составляет более 288 метров со шпилем. Там монолитные работы выполнены на 17%.

"Это большое здание. Это 255 тысяч квадратных метров офисной недвижимости, лабораторий, помещений для проведения испытаний и так далее. Там будет находиться большое количество подразделений корпорации "Роскосмос", – рассказал Бочкарев.

Он отметил, что завершить все работы планируют в начале 2023 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.