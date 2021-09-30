Футбольное поле в столичном парке "Яуза" будет открыто круглый год

Футбольное поле в районе Медведково будет открыто круглый год. Его обновили в рамках благоустройство парка "Яуза".

Спортивная площадка оборудована системой обогрева. Там даже зимой можно проводить соревнования как районного, так и городского уровня. Искусственный газон соответствует стандартам FIFA и рекомендован Российским футбольным союзом.

На стадионе также есть трибуны для зрителей – 250 мест. А для спортсменов оборудованы раздевалки с душевыми. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.