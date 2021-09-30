Около 600 деревьев и более 21 тыс кустарников высадят на острове Балчуг

Остров Балчуг этой осенью украсят около 600 деревьев и более 21 тысячи кустарников, чтобы уже весной можно было прогуляться по зеленым маршрутам у воды.

Больше всего деревьев высадят на Космодамианской набережной, там появятся почти 300 лип, дубов, кленов, декоративных яблонь, вязов. Новые деревья будут и в Репинском сквере. Растения подбирались так, чтобы они цвели с весны до глубокой осени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.