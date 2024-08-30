30 августа, 07:30Город
Московский медиафестиваль откроется 31 августа
31 августа на площади Промышленности на ВДНХ стартует Московский медиафестиваль, который познакомит гостей с современным миром средств массовой информации и коммуникации. Мероприятие организовано при поддержке департамента СМИ и рекламы города.
В течение двух дней будут идти встречи с топ-менеджерами, креативными продюсерами, журналистами и популярными блогерами, а также интеллектуальные игры и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.