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30 августа, 07:30

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Московский медиафестиваль откроется 31 августа

Московский медиафестиваль откроется 31 августа

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31 августа на площади Промышленности на ВДНХ стартует Московский медиафестиваль, который познакомит гостей с современным миром средств массовой информации и коммуникации. Мероприятие организовано при поддержке департамента СМИ и рекламы города.

В течение двух дней будут идти встречи с топ-менеджерами, креативными продюсерами, журналистами и популярными блогерами, а также интеллектуальные игры и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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