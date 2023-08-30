08:00Город
Нобелевский лауреат: Москва — лучший город мира по развитию сферы гостеприимства
Москва – лучший город мира с точки зрения сферы гостеприимства. Об этом на форуме инноваций БРИКС заявил лауреат Нобелевской премии мира 2007 года и глава международного комитета премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг.
Рае Квон Чунг – сторонник концепции "зеленого роста" – сочетания экономического подъема и экологического баланса. Соответственно, в Москве обновляются и развиваются действующие парки и скверы, а бывшие промзоны становятся цветущими районами с предприятиями, офисами и новыми рабочими местами.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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