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Нобелевский лауреат: Москва — лучший город мира по развитию сферы гостеприимства

Нобелевский лауреат: Москва — лучший город мира по развитию сферы гостеприимства

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Москва – лучший город мира с точки зрения сферы гостеприимства. Об этом на форуме инноваций БРИКС заявил лауреат Нобелевской премии мира 2007 года и глава международного комитета премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг.

Рае Квон Чунг – сторонник концепции "зеленого роста" – сочетания экономического подъема и экологического баланса. Соответственно, в Москве обновляются и развиваются действующие парки и скверы, а бывшие промзоны становятся цветущими районами с предприятиями, офисами и новыми рабочими местами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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