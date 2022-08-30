Загруженность столичных дорог достигла 8-бальной отметки

Заторы на дорогах Москвы достигли отметки 8 баллов. Плотный трафик осложняют также многочисленные аварии.

Днем 30 августа из-за ДТП были перекрыты несколько полос на Ленинградском и Каширском шоссе. Где теперь проехать сложнее всего? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.