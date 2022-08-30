ЦОДД сообщил о 8-бальных заторах в Москве 30 августа

Непростая ситуация сложилась 30 августа на дорогах столицы. К вечеру, по прогнозам ЦОДД, заторы достигнут отметки 8 баллов. И без того плотный трафик осложняют многочисленные аварии.

Так, несколько полос оказались перекрыты на Ленинградском и Каширском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.