Телеканал Москва 24 показал карту заторов в столице

На Каширском шоссе 30 августа произошло ДТП. Там столкнулись сразу несколько автомобилей. С помощью карты заторов можно узнать, какая обстановка в столице в данный момент.

Судя по карте, дорожный трафик на этом участке до сих пор затруднен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.