Новый скейт-парк открылся в парке 60-летия Октября на западе Москвы

На западе Москвы появилась современная площадка для скейтеров в парке 60-летия Октября. Об этом сообщил Дептранс.

Находится площадка в районе Солнцево. Скейт-парк создали в рамках программы "Мой район". Заниматься могут спортсмены разных возрастов и уровней подготовки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.