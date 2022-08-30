Новый квартал появится в Восточном Дегунине

В Восточном Дегунине появится новый квартал. Территорию бывшей промзоны Вагонремонт реорганизуют. Помимо жилья, там построят новые экологичные предприятия и общественно-деловые пространства. Это позволит создать тысячи рабочих мест.

Инвестиции в проект составят почти 25 миллиардов рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.