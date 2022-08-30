Все водохранилища столицы наполнены достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать Москву водой, заявил заммэра Петр Бирюков. Созданных резервов хватит для стабильного водоснабжения мегаполиса даже несмотря на аномальную жару.

Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды. Ее готовят 4 станции водоподготовки. Источники включают в себя 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей. За состоянием воды следят круглосуточно, при необходимости вводится дополнительная очистка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.