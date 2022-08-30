Историко-мемориальный парк по событиям 1812 года откроют в районе Красной Пахры в ТиНАО

В районе Красной Пахры в ТиНАО скоро откроют историко-мемориальный парк. Там можно будет прогуляться по аллеям и узнать, как русские войска собрались встретить отступающую из Москвы армию Наполеона.

В парке можно увидеть сохранившийся с 1812 года редут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.