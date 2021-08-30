В ГУМе открылась школьная ярмарка

Квест для всей семьи подготовили в ГУМе. В главном универмаге страны ждут тех, кто готовится к 1 Сентября.

Детей там встречают аниматоры, они подготовили мастер-классы и задания по школьным предметам. А в это время сотрудники магазина помогают родителям подобрать все необходимое для учебы – школьную форму, рюкзаки, учебники, тетради и другие канцелярские принадлежности. В ГУМе можно даже заказать букет на 1 Сентября.

На время школьной подготовки магазин разделили на тематические зоны по главным предметам. Там есть география, математика, русский язык, физика и музыка. Есть площадка, где с детьми повторяют правила дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.