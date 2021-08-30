Москва возглавила рейтинг шаговой доступности школ среди городов России

В Москве добраться от дома до школы можно за 3 минуты. Столица возглавила рейтинг шаговой доступности школ. Его составил сервис 2ГИС, проанализировав данные по 15 крупнейшим городам России.

В среднем от жилого дома до ближайшего учебного заведения в Москве пройти нужно всего 237 метров. На второй строчке по этому показателю Санкт-Петербург, где до школы 244 метра.

Детские сады еще ближе. В столице расстояние от дома до ближайшего детского сада составляет всего 202 метра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.