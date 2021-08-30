Реконструкция стадиона "Москвич" выполнена на 65%

Работы по реконструкции стадиона "Москвич" выполнены на 65 процентов, на данный момент специалисты прокладывают систему полива и дренажа на будущем футбольном поле. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что также на данный момент проводятся работы по монтажу козырька над трибунами, отделке фасадов и помещений, расположенных под трибунами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.