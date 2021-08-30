Центральный телеграф на Тверской улице в Москве ждет обновление

Центральный телеграф на Тверской улице ждет обновление. Он давно утратил свои первоначальные функции. Однако скоро знаменитое здание снова превратится в современное пространство – место притяжения москвичей и гостей столицы.

Центральный телеграф был построен в конце 20-х годов прошлого века по проекту Ивана Рерберга. Здание создавали на века. Усиленный каркас и свободная планировка позволят и сейчас воплотить практически все замыслы архитекторов.

Архитектурную и историческую ценность здания Центрального телеграфа обещают сохранить. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.