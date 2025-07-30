Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 20:45

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

"Мой район. Новости": в "Коломенском" открылась пешеходная зона с деревянным настилом

Несколько ресторанов на Патриарших прудах объявили о закрытии

Артисты выступили с песнями на стихи Есенина в рамках "Театрального бульвара"

Больше сотни площадок фестиваля "Москва 2030" откроется в столице

Ураган заметили в некоторых районах Москвы

Сергей Собянин: в "Коломенском" открылась новая набережная Москвы-реки

Дождь с грозой ожидается в Москве вечером 30 июля

Выступление с песнями на стихи Есенина прошло на Патриарших прудах

Новости Москвы: капитальный ремонт пройдет в корпусе больницы имени Ерамишанцева

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 июля.

Набережную с деревянным настилом открыли в музее-заповеднике "Коломенское". Протяженность объекта составила 3,5 километра. Рядом с ним расположены множество спортивных площадок и свадебный сад.

Ураган прошелся по некоторым районам столицы. Сильный ветер повалил деревья. Больше всего разрушений наблюдалось на юго-востоке города. Например, на Люблинской улице упавшее дерево перегородило проезд.

В ближайшие часы в столичном регионе еще возможны гроза и осадки. Об этом предупреждают в МЧС. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Дождь уже успел обрушиться на некоторые районы, в том числе в Марьино, на Войковской, в ТиНАО и подмосковном Реутове. ЦОДД призывает водителей быть аккуратнее за рулем в непогоду.

Читайте также
городпогодапроисшествиятранспортвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика