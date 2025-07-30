Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 30 июля.

Набережную с деревянным настилом открыли в музее-заповеднике "Коломенское". Протяженность объекта составила 3,5 километра. Рядом с ним расположены множество спортивных площадок и свадебный сад.

Ураган прошелся по некоторым районам столицы. Сильный ветер повалил деревья. Больше всего разрушений наблюдалось на юго-востоке города. Например, на Люблинской улице упавшее дерево перегородило проезд.

В ближайшие часы в столичном регионе еще возможны гроза и осадки. Об этом предупреждают в МЧС. Порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. Дождь уже успел обрушиться на некоторые районы, в том числе в Марьино, на Войковской, в ТиНАО и подмосковном Реутове. ЦОДД призывает водителей быть аккуратнее за рулем в непогоду.