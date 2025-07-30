30 июля, 17:45События
Москвичам рассказали о программе городского фестиваля "Здорово на все сто"
9 и 10 августа в парке "Красная Пресня" пройдет городской оздоровительный фестиваль "Здорово на все сто". Москвичей и гостей столицы ждет масштабный праздник здоровья с насыщенной познавательной и развлекательной программой.
В каких спортивных активностях смогут принять участие гости фестиваля? Какие мероприятия направлены на поддержку активного долголетия? Как современные технологии в сфере здоровья помогают улучшить качество жизни москвичей?
Эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции обсудили:
- руководитель Московского городского оздоровительного фестиваля "Здорово на все сто", руководитель всероссийского проекта "Оздоровительная карта России" Андрей Попов.
- помощник руководителя департамента здравоохранения города Москвы Светлана Браун;
- генеральный директор Союза "Здоровье Здоровых", федеральный координатор профессионального сообщества практик превентивной медицины АСИ Сергей Чудаков;
- директор Университетского клинического центра имени Виноградова (филиал РУДН) Михаил Векильян.