Москвичам рассказали о программе городского фестиваля "Здорово на все сто"

9 и 10 августа в парке "Красная Пресня" пройдет городской оздоровительный фестиваль "Здорово на все сто". Москвичей и гостей столицы ждет масштабный праздник здоровья с насыщенной познавательной и развлекательной программой.

В каких спортивных активностях смогут принять участие гости фестиваля? Какие мероприятия направлены на поддержку активного долголетия? Как современные технологии в сфере здоровья помогают улучшить качество жизни москвичей?

Эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции обсудили: