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30 июля, 17:45

События

Москвичам рассказали о программе городского фестиваля "Здорово на все сто"

Москвичам рассказали о программе городского фестиваля "Здорово на все сто"

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9 и 10 августа в парке "Красная Пресня" пройдет городской оздоровительный фестиваль "Здорово на все сто". Москвичей и гостей столицы ждет масштабный праздник здоровья с насыщенной познавательной и развлекательной программой.

В каких спортивных активностях смогут принять участие гости фестиваля? Какие мероприятия направлены на поддержку активного долголетия? Как современные технологии в сфере здоровья помогают улучшить качество жизни москвичей?

Эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции обсудили:

  • руководитель Московского городского оздоровительного фестиваля "Здорово на все сто", руководитель всероссийского проекта "Оздоровительная карта России" Андрей Попов.
  • помощник руководителя департамента здравоохранения города Москвы Светлана Браун;
  • генеральный директор Союза "Здоровье Здоровых", федеральный координатор профессионального сообщества практик превентивной медицины АСИ Сергей Чудаков;
  • директор Университетского клинического центра имени Виноградова (филиал РУДН) Михаил Векильян.

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