30 июля, 16:15Город
Набережную с деревянным настилом открыли в "Коломенском"
Набережную с деревянным настилом открыли в музее-заповеднике "Коломенское". Протяженность объекта составила 3,5 километра. Рядом с ним расположены множество спортивных площадок и свадебный сад.
Также на причальной площади открыли ресторан с летней террасой, а под волнообразным навесом разместили качели. Вдоль пешеходного маршрута установили многочисленные павильоны, где в зимний сезон разместятся прокаты спортивного инвентаря.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.