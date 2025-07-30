Набережную с деревянным настилом открыли в "Коломенском"

Набережную с деревянным настилом открыли в музее-заповеднике "Коломенское". Протяженность объекта составила 3,5 километра. Рядом с ним расположены множество спортивных площадок и свадебный сад.

Также на причальной площади открыли ресторан с летней террасой, а под волнообразным навесом разместили качели. Вдоль пешеходного маршрута установили многочисленные павильоны, где в зимний сезон разместятся прокаты спортивного инвентаря.

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