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30 июля, 16:15

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Набережную с деревянным настилом открыли в "Коломенском"

Набережную с деревянным настилом открыли в "Коломенском"

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Набережную с деревянным настилом открыли в музее-заповеднике "Коломенское". Протяженность объекта составила 3,5 километра. Рядом с ним расположены множество спортивных площадок и свадебный сад.

Также на причальной площади открыли ресторан с летней террасой, а под волнообразным навесом разместили качели. Вдоль пешеходного маршрута установили многочисленные павильоны, где в зимний сезон разместятся прокаты спортивного инвентаря.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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