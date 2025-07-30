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Новости

30 июля, 17:30

Город

В Гостином Дворе откроется пространство, посвященное социальной сфере

В Гостином Дворе откроется пространство, посвященное социальной сфере

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В Гостином Дворе в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется интеллектуально-выставочное пространство, посвященное социальной сфере.

До официального открытия экспозиции первыми площадку посетили семьи участников специальной военной операции. Взрослые оценили достижения и будущие планы в сфере здравоохранения, а дети приняли участие в мастер-классах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
городвидеоСтанислав КуликАнна Макарова

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