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30 июля, 12:15

Город

Рост платы за аренду помещений на Патриарших прудах спровоцировал закрытие ресторанов

Рост платы за аренду помещений на Патриарших прудах спровоцировал закрытие ресторанов

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Резкий рост арендной платы за помещения спровоцировал закрытие ресторанов на Патриарших прудах. По словам экспертов, индексация договоров происходит ежегодно, в среднем на 10%.

Также на приостановку деятельности точек повлияло подорожание продуктов. При этом рестораторы стараются удерживать цены в определенном диапазоне и не хотят поднимать стоимость блюд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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