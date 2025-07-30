30 июля, 12:15Город
Рост платы за аренду помещений на Патриарших прудах спровоцировал закрытие ресторанов
Резкий рост арендной платы за помещения спровоцировал закрытие ресторанов на Патриарших прудах. По словам экспертов, индексация договоров происходит ежегодно, в среднем на 10%.
Также на приостановку деятельности точек повлияло подорожание продуктов. При этом рестораторы стараются удерживать цены в определенном диапазоне и не хотят поднимать стоимость блюд.
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