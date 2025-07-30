Рост платы за аренду помещений на Патриарших прудах спровоцировал закрытие ресторанов

Резкий рост арендной платы за помещения спровоцировал закрытие ресторанов на Патриарших прудах. По словам экспертов, индексация договоров происходит ежегодно, в среднем на 10%.

Также на приостановку деятельности точек повлияло подорожание продуктов. При этом рестораторы стараются удерживать цены в определенном диапазоне и не хотят поднимать стоимость блюд.

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