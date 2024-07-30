Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля. Набережные Яузы превратятся в одну из самых обширных зон для отдыха в столице. В этом году обустроят 20 километров прибрежной территории, расширят пешеходную зону, обновят освещение и бордюры.

Более 30 тысяч мероприятий пройдут в столице в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Площадки и активности можно будет посетить бесплатно.

Уголовное дело возбудили после того, как водитель выгнал из маршрутки женщину-инвалида в Люберцах. Пассажирка показала социальную карту, однако перевозчика этот документ не устроил.

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