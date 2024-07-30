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Новости

30 июля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля

Новости часа: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

II фестиваль "Конное достояние России" прошел в столице

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о комплексном благоустройстве набережных реки Яузы

Тематические площадки будут работать на фестивале-форуме "Москва 2030"

Новости часа: более 500 тыс человек посетили открытые бассейны с начала лета

"Мой район. Новости": арбузы и дыни появились на ярмарке в Чертанове Северном

Собянин: в этом сезоне будет благоустроено около 20 км набережных реки Яузы

"Сити": какие фестивали можно посетить в столице

Новости часа: более 27 километров набережных Москвы-реки приведут в порядок в этом году

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 июля. Набережные Яузы превратятся в одну из самых обширных зон для отдыха в столице. В этом году обустроят 20 километров прибрежной территории, расширят пешеходную зону, обновят освещение и бордюры.

Более 30 тысяч мероприятий пройдут в столице в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Площадки и активности можно будет посетить бесплатно.

Уголовное дело возбудили после того, как водитель выгнал из маршрутки женщину-инвалида в Люберцах. Пассажирка показала социальную карту, однако перевозчика этот документ не устроил.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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