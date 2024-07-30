Тематические площадки будут работать на фестивале-форуме "Москва 2030"

Фестиваль-форум "Территория будущего. Москва 2030", который стартует 1 августа, охватит более 100 площадок. Все они будут представлять различные темы.

Например, на Манежной площади пройдет гастрономический фестиваль, а на Площади Революции организуют модные показы. Кроме того, в Гостином Дворе расскажут о технологиях и инновациях в сфере здравоохранения, а в "Лужниках" будут работать 18 спортивных зон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

