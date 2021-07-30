Одностороннее движение введут на острове Балчуг с 31 июля

Движение транспорта станет временно односторонним на острове Балчуг в центре Москвы с 31 июля, сообщает пресс-служба Городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.

В частности, односторонним станет движение на Садовнической улице от улицы Нижней Краснохолмской до улицы Балчуг. Парковочное пространство ликвидируют.

Также изменится схема движения на Софийской набережной от Большого Каменного моста до Большого Москворецкого моста, на Раушской набережной от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста и на Космодамианской набережной от Большого Устьинского моста до Нижней Краснохолмской улицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.