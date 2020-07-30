Форма поиска по сайту

30 июля 2020, 13:15

Общество

Рейды по выявлению нарушителей масочного режима проходят в столичном метро

Количество москвичей, переставших носить маски и перчатки в общественных местах и в транспорте, увеличивается. Однако там ношение средств защиты является обязательным.

В Московском метрополитене организованы специальные рейды по выявлению нарушителей санитарных требований. Если пассажир не соблюдает масочный режим, ему может грозить штраф в размере 5 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

