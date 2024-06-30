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30 июня, 16:15

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Мероприятия московского фестиваля "День молодежи" пройдут по восьми направлениям

Мероприятия московского фестиваля "День молодежи" пройдут по восьми направлениям

Соревнования по брейк-дансу стартовали в парке "Ходынское поле"

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Масштабный фестиваль "День молодежи" продолжается в парке "Ходынское поле". На 30 июня организаторы подготовили насыщенную программу по восьми направлениям. В том числе спортивные, творческие и познавательные мероприятия.

Гости фестиваля также могут принять участие в создании гимна молодежи Москвы, раскрасить баллончиками инсталляцию "Граффити-двери", а также увидеть себя в будущем и получить фото, созданное при помощи нейросетей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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