Мероприятия московского фестиваля "День молодежи" пройдут по восьми направлениям

Масштабный фестиваль "День молодежи" продолжается в парке "Ходынское поле". На 30 июня организаторы подготовили насыщенную программу по восьми направлениям. В том числе спортивные, творческие и познавательные мероприятия.

Гости фестиваля также могут принять участие в создании гимна молодежи Москвы, раскрасить баллончиками инсталляцию "Граффити-двери", а также увидеть себя в будущем и получить фото, созданное при помощи нейросетей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.