30 июня, 16:15Город
Мероприятия московского фестиваля "День молодежи" пройдут по восьми направлениям
Масштабный фестиваль "День молодежи" продолжается в парке "Ходынское поле". На 30 июня организаторы подготовили насыщенную программу по восьми направлениям. В том числе спортивные, творческие и познавательные мероприятия.
Гости фестиваля также могут принять участие в создании гимна молодежи Москвы, раскрасить баллончиками инсталляцию "Граффити-двери", а также увидеть себя в будущем и получить фото, созданное при помощи нейросетей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.