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30 июня, 13:15

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Организаторы рассказали о программе второго дня фестиваля в честь Дня молодежи

Организаторы рассказали о программе второго дня фестиваля в честь Дня молодежи

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Фестиваль "День молодежи" будет идти в парке "Ходынское поле" до 21:30 30 июня

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В парке "Ходынское поле" второй день отмечают День молодежи. 30 июня с 12:00 до 20:00 на фестивале можно будет поучаствовать в интерактивных играх в павильоне "Столица добрых дел". А в павильоне "Вместе с Родиной" в эти часы будет работать интерактивный стенд "Путешествие в историю".

Кроме того, в этот день состоятся встречи с известными хоккеистами и игры в хоккей на специальных тренажерах. Более подробная программа размещена на сайте mosmolodezh.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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