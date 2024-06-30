Организаторы рассказали о программе второго дня фестиваля в честь Дня молодежи

В парке "Ходынское поле" второй день отмечают День молодежи. 30 июня с 12:00 до 20:00 на фестивале можно будет поучаствовать в интерактивных играх в павильоне "Столица добрых дел". А в павильоне "Вместе с Родиной" в эти часы будет работать интерактивный стенд "Путешествие в историю".

Кроме того, в этот день состоятся встречи с известными хоккеистами и игры в хоккей на специальных тренажерах. Более подробная программа размещена на сайте mosmolodezh.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.