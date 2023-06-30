Новости часа: новый пешеходный мост соединит Тверской и Беговой районы столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пешеходный мост соединит Тверской и Беговой районы. Об этом сообщает Комитет по градостроительству Москвы.

Кардинал Дзуппи и патриарх Кирилл обсудили шаги для урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Святого Престола.

В школах России с 1 сентября будут действовать единые образовательные стандарты. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.