Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

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Новости

15:30

Политика

Новости часа: новый пешеходный мост соединит Тверской и Беговой районы столицы

Новости часа: новый пешеходный мост соединит Тверской и Беговой районы столицы

Новости часа: 1,5 тыс аварийно-восстановительных бригад дежурят в столице из-за дождя

"Мой район. Обратная связь": станцию метро "Пыхтино" благоустроят в столице

"Мой район. Обратная связь": на юго-востоке Москвы приводят в порядок пруды-регуляторы

"Мой район. Обратная связь": капремонт доходного дома Бари завершат в этом году

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом РЖСКТ "Полярник"

"Мой район. Обратная связь": стартовало благоустройство территории возле ТПУ "Планерная"

Красная площадь и ВДНХ вошли в рейтинг популярных достопримечательностей Москвы

Собянин осмотрел здание новой школы в ЖК "Саларьево Парк"

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пешеходный мост соединит Тверской и Беговой районы. Об этом сообщает Комитет по градостроительству Москвы.

Кардинал Дзуппи и патриарх Кирилл обсудили шаги для урегулирования конфликта на Украине. Об этом рассказала пресс-служба Святого Престола.

В школах России с 1 сентября будут действовать единые образовательные стандарты. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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