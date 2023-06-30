Новости часа: 1,5 тыс аварийно-восстановительных бригад дежурят в столице из-за дождя

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 500 аварийно-восстановительных бригад дежурят в столице из-за дождя. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Россия хочет прояснить ситуацию с доставкой в Лувр икон с Украины. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Херсоне перекрыт канал отправки детей в Европу в преступных целях. Это данные Совета Федерации.