Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:45

Политика

Новости часа: 1,5 тыс аварийно-восстановительных бригад дежурят в столице из-за дождя

Новости часа: 1,5 тыс аварийно-восстановительных бригад дежурят в столице из-за дождя

"Мой район. Обратная связь": станцию метро "Пыхтино" благоустроят в столице

"Мой район. Обратная связь": на юго-востоке Москвы приводят в порядок пруды-регуляторы

"Мой район. Обратная связь": капремонт доходного дома Бари завершат в этом году

"Мой район. Обратная связь": в столице отремонтируют дом РЖСКТ "Полярник"

"Мой район. Обратная связь": стартовало благоустройство территории возле ТПУ "Планерная"

Красная площадь и ВДНХ вошли в рейтинг популярных достопримечательностей Москвы

Собянин осмотрел здание новой школы в ЖК "Саларьево Парк"

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Собянин открыл новую поликлинику в Молжаниновском районе на севере Москвы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 1 500 аварийно-восстановительных бригад дежурят в столице из-за дождя. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

Россия хочет прояснить ситуацию с доставкой в Лувр икон с Украины. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

В Херсоне перекрыт канал отправки детей в Европу в преступных целях. Это данные Совета Федерации.

Читайте также
городпогодаполитикапроисшествиярегионывидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика