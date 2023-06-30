Красная площадь и ВДНХ вошли в рейтинг популярных достопримечательностей Москвы

Красная площадь и ВДНХ вошли в топ популярных достопримечательностей на портале "Узнай Москву". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Чаще всего горожане и туристы заходят на страницы онлайн-путеводителя, посвященные именно этим локациям. В проекте представлены описания и фотографии исторических зданий, музеев, памятников, а также готовых вариантов прогулок по разным районам.

Число активных пользователей портала превышает 155 тысяч. Чаще всего они посещают разделы "Здания", "Места" и "Личности". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.