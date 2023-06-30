Центр Москвы перекроют 1 и 2 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:45

Город

Красная площадь и ВДНХ вошли в рейтинг популярных достопримечательностей Москвы

Красная площадь и ВДНХ вошли в рейтинг популярных достопримечательностей Москвы

Собянин осмотрел здание новой школы в ЖК "Саларьево Парк"

Новости часа: новую поликлинику открыли в Молжаниновском районе на севере Москвы

Собянин открыл новую поликлинику в Молжаниновском районе на севере Москвы

В столице отреставрируют дома с уникальной архитектурой

Станцию московского метро "Лианозово" откроют в ближайшие месяцы

Новости часа: в Москве расширили объем гарантийной поддержки для малого и среднего бизнеса

Собянин рассказал о спортивных площадках нового типа в столице

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 70 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

Красная площадь и ВДНХ вошли в топ популярных достопримечательностей на портале "Узнай Москву". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Чаще всего горожане и туристы заходят на страницы онлайн-путеводителя, посвященные именно этим локациям. В проекте представлены описания и фотографии исторических зданий, музеев, памятников, а также готовых вариантов прогулок по разным районам.

Число активных пользователей портала превышает 155 тысяч. Чаще всего они посещают разделы "Здания", "Места" и "Личности". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика